Columbus Crew-Los Angeles FC, dove vederla: Sky, NOW, DAZN o Apple TV? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Attesa per la finale di Leagues Cup, i Los Angeles FC di Olivier Giroud sfidano i Columbus Crew: è la riedizione del 2023.

L'ultimo atto della Leagues Cup è alle porte: in campo per la finale i Los Angeles FC di Olivier Giroud contro i Columbus Crew.

Il torneo, al quale partecipano tutte le formazioni della MLS statunitense e della Liga MX, ovvero il massimo campionato messicano, mette in palio tre posti per la CONCACAF Champions League dell'anno successivo.

La squadra di Giroud ha fin qui dominato le partite per arrivare in finale, vincendo la semifinale contro i Colorado Rapids per 4-0. Nell'altra semifinale si sono imposti i Columbus Crew per 3-1 sui Philadelphia Union.

Sarà l'occasione per i LAFC di riscattarsi dopo la sconfitta proprio contro i Columbus Crew nella finale della MLS 2023, che fu anche l'ultima gara di Giorgio Chiellini con la squadra di Los Angeles.