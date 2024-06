Colpani potrebbe lasciare il Monza e la Serie A: spunta l’opzione estero per il suo futuro

Reduce da una stagione estremamente positiva, il gioiello del Monza ha attirato l’interesse di molti: è forte l’interesse del Marsiglia.

Quella che si è conclusa da qualche settimana è stata per Andrea Colpani la stagione della definitiva consacrazione.

Al suo secondo anno in Serie A, il centrocampista classe 1999 non solo è stato tra i grandi trascinatori del Monza, ma ha fatto così bene da meritarsi a novembre la sua prima convocazione in Nazionale maggiore.

Le sue prestazioni non sono ovviamente passate inosservate e non è dunque un caso che il suo nome, nel corso degli ultimi tempi, sia stato spesso accostato ad altre squadre.

Per lui si è parlato di una possibile permanenza in Serie A ma anche della possibilità che possa trasferirsi all’estero