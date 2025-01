Colpani non convocato per Lazio-Fiorentina: è infortunato? Perché non gioca il posticipo dell'Olimpico

Lazio vs Fiorentina

L'esterno ex Monza salta la gara contro la Lazio, valida per la ventiduesima giornata di Serie A: il motivo della sua assenza a Roma.

Andrea Colpani salta il posticipo contro la Lazio. L'ex giocatore del Monza non sarà dunque a disposizione di Raffaele Palladino in occasione della gara dell'Olimpico, valida per la ventiduesima giornata di Serie A.

La Fiorentina dovrà fare a meno di Colpani a causa di un problema fisico: lo stesso Palladino aveva già anticipato la sua mancata convocazione durante la conferenza stampa di presentazione del match andata in scena venerdì.

Che cos'ha, dunque, Colpani? Perché non è stato convocato dalla Fiorentina e non potrà scendere in campo contro la Lazio?