Claudio Ranieri sceglierà il nuovo allenatore della Roma insieme al club, l'annuncio arriva dallo stesso club giallorosso

Nuovo tecnico della Roma, Ranieri avrà un ruolo da dirigente nel 2025: tra i ruoli anche quello di scegliere il suo successore.

Claudio Ranieri è il nuovo allenatore della Roma. Terza avventura in giallorosso per il tecnico romano, che ha accettato di guidare la squadra dopo l'esonero di Juric. Contratto fino al termine dell'annata per l'ex Cagliari, che come preannunciato qualche giorno fa avrà anche un ruolo da dirigente in giallorosso.

Durerà dunque meno di un anno, a meno di nuovi ripensamenti da parte di Ranieri, il ritorno nelle squadre dei club per il 73enne: "Il Club rivolge al tecnico i migliori auguri di buon lavoro per questo nuovo capitolo della sua entusiasmante carriera, certi che rappresenterà un valore aggiunto per la Squadra e per tutta l’AS Roma" ha fatto sapere la società giallorossa.

Tra i suoi ruoli nel 2025 ci sarà anche quello di consulente per scegliere il nuovo allenatore della Roma. Ovvero il suo successore.