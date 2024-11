Per trovare una Roma più in basso bisogna tornare indietro di quindici anni, con Spalletti come allenatore

Dopo undici partite la Roma di Juric è nella parte destra della classifica con appena tredici punti conquistati: a Verona l'ennesima delusione.

Niente da fare. La Roma di Juric non riesce ad ottenere continuità di risultati, nuovamente sconfitta in campionato dopo il successo di misura ottenuto contro il Torino nell'infrasettimanale. K.o a Verona, in una gara pregna di polemiche per il goal di Magnani, la squadra giallorossa scivola ora nella parta destra della classifica.

Superata anche dal Bologna, la Roma potrebbe chiudere l'undicesimo turno anche oltre l'attuale posto (undicesimo anche in questo caso) a seconda del risultato dell'Empoli lunedì, impegnato nel match contro il Como.

Comunque vada, la Roma sarà comunque nella parte destra della classifica, qualcosa di impensabile per i tifosi giallorossi, soprattutto dopo aver creato un attacco di lusso con Soulé, Dovbyk e Dybala. Le cose sono però andate diversamente, facendo scivolare la squadra nel tempo e nello spazio: per ritrovare un punteggio inferiore bisogna andare indietro, del resto, fino al 2008/2009.