Classifica, questione rinnovo e sostituto: la Roma può realmente privarsi di Dybala?

Negli ultimi giorni si sono moltiplicate le voci relative ad un possibile addio di Dybala alla Roma: i giallorossi possono rinunciare a lui?

A distanza di pochi mesi, la storia si ripete. Così come già accaduto nel corso delle battute finali della sessione estiva di calciomercato, Paulo Dybala sembra destinato a ritagliarsi un ruolo da protagonista anche in quella invernale.

A fine agosto sembro ad un passo da un ricchissimo trasferimento in Arabia Saudita ma, quando ormai non si aspettavano altro che le strette di mano, la firma sul contratto e gli annunci ufficiali di rito, l’argentino ha deciso di restare in Italia e di rimandare probabilmente ad un futuro più o meno lontano l’approdo nella nuova El Dorado del calcio.

Una scelta, quella di Dybala, che ha sorpreso in molti (e forse in primis la Roma) e che ha mandato in visibilio una tifoseria che lo ha accolto da re nell’estate del 2022 e che da allora non gli ha fatto mai mancare il suo straordinario affetto.

Oggi ‘radiomercato’ parla di un Dybala nel mirino del Galatasaray e di una Roma più che pronta ad intavolare una trattativa.

Il club giallorosso potrebbe perdere il suo giocatore qualitativamente più forte a stagione in corso, ma farebbe bene o si tratterebbe di un azzardo?