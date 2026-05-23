Clara Serrajordi: il futuro di Barcellona e Spagna, già punto di riferimento per Alexia Putellas e Patri Guijarro

Questo ha spianato la strada a una stagione 2025-26 straordinaria, in cui Serrajordi è stata fondamentale per la prima squadra del Barça. Già d’estate era noto che lei e la compagna del settore giovanile Aicha Camara sarebbero state promosse in pianta stabile, dato che il club, in difficoltà economiche, aveva una rosa ridotta. Il loro impatto è stato impressionante.

Serrajordi ha giocato 19 partite da titolare in Liga F, seconda solo a Jenni Hermoso per presenze, e si è imposta anche in Champions League, dove gli infortuni di Guijarro, Aleixandri e Bonmati l’hanno spinta verso un ruolo da protagonista a centrocampo. Di conseguenza, la diciottenne è diventata titolare in tre delle ultime sei gare europee, compresa la semifinale di ritorno contro il Bayern Monaco.

All'andata il centrocampo blaugrana appariva squilibrato: Alexia Putellas doveva abbassarsi troppo e le triple campionesse d'Europa si sono dovute accontentare di un 1-1 in Germania. In vista del ritorno, l’allenatore Pere Romeu ha modificato l’undici iniziale, inserendo Serrajordi in mediana con Putellas e Guijarro. La mossa ha pagato: il nuovo assetto ha garantito maggiore equilibrio e permesso al Barcellona di vincere 4-2, conquistando la finale di questo weekend.