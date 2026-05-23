Clara Serrajordi: il futuro di Barcellona e Spagna, già punto di riferimento per Alexia Putellas e Patri Guijarro

È comprensibile che l’adolescente non se ne renda conto: aveva solo 11 anni l’ultima volta che il Barça non vinse la Liga F e in quella stagione arrivò comunque in finale di Champions League. Da bambina andava al Camp Nou per vedere la squadra femminile, che dominava mentre lei cresceva.
Oggi Serrajordi fa parte di questo gruppo: da tifosa ammirava Guijarro, Alexia Putellas e Aitana Bonmati; ora gioca al loro fianco senza sfigurare.
Quest’anno il club ha puntato sui giovani: per limiti di budget è arrivato un solo acquisto, mentre cinque giocatori senior sono partiti. Nonostante ciò, i giovani si sono imposti, hanno contribuito alla tripletta nazionale e ora puntano alla finale di Champions League, con Serrajordi in evidenza.