Clamoroso Marc Pubill: salta tutto con l'Atalanta, operazione sfumata dopo le visite

Lo spagnolo non ha ricevuto l'ok dopo il supplemento di visite richiesto per oggi: l'Atalanta vira ora su Wesley e Neco Williams.

Marc Pubill non indosserà la maglia dell'Atalanta. Il timore delle ultime ore, come rivela Sky Sport, è diventato una certezza: lo spagnolo non giocherà a Bergamo nella prossima stagione.

Nonostante un accordo già trovato con l'Almeria, e nonostante il giocatore abbia sostenuto le visite mediche con il club nerazzurro, il trasferimento di Pubill in Italia non avverrà. Un epilogo clamoroso di una trattativa già chiusa.

L'Atalanta, dopo le partenze di Holm e Hateboer, sarà così costretta a trovarsi un nuovo esterno destro: al momento nella rosa di Gian Piero Gasperini è presente solo Zappacosta.