Clamoroso autogol di Dorgu: l'errore che regala al Monza il pareggio contro il Lecce è da non credere

Lecce vs Monza

L'esterno ha riportato in partita i brianzoli: incomprensione con Falcone e retropassaggio di testa a far finire la palla dentro la propria porta.

Per una volta Patrick Dorgu l'ha combinata grossa: uno dei protagonisti in negativo del primo tempo di Lecce-Monza, prima partita di Serie A della domenica, è stato proprio l'esterno danese.

Dorgu ha segnato nella... porta sbagliata: la sua clamorosa autorete ha riportato in partita la squadra di Alessandro Nesta, dopo che quella di Marco Giampaolo si era portata in vantaggio per prima con Tete Morente.

Un'autorete clamorosa, una gaffe che ha spento parzialmente gli entusiasmi del Lecce, già raffreddati dopo il rigore sbagliato al quarto d'ora da Krstovic.