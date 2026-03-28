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Senegal Coppa d'AfircaGetty Images
Michael Di Chiaro

Clamorosa protesta del Senegal: giocatori in campo la Coppa d'Africa, cosa è successo prima dell'amichevole col Perù

Amichevoli
Senegal vs Perù
Senegal
Perù

La Nazionale senegalese, prima dell'amichevole con il Perù a Parigi, ha sfilato in segno di protesta contro la decisione della Federazione africana, la quale ha assegnato il trofeo a tavolino al Marocco a causa del temporaneo abbandono del terreno di gioco da parte del Senegal durante la finale di Coppa d'Africa.

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Fortissima presa di posizione da parte del Senegal.

La squadra vincitrice - sul campo dell'ultima Coppa d'Africa - lanciando un segnale alla CAF che, solamente pochi giorni fa ha annullato il verdetto del campo assegnando la vittoria a tavolino al Marocco.

I Leoni della Teranga, dopo aver presentato ufficialmente il proprio ricorso per la revoca della conquista del massimo trofeo continentale a livello di Nazionali, sono scesi in campo quest'oggi allo Stade de France, in occasione dell'amichevole col Perù inscenando una clamorosa protesta.

  • IN CAMPO CON LA COPPA E LE DUE STELLE

    A seguito della decisione del CAF, ne pomeriggio di sabato - con il Senegal impegnato in amichevole contro il Perù - la Nazionale è scesa in campo mostrando con orgoglio la propria nuova divisa ufficiale che mostrava le due stelle al di sopra dello stemma (come simbolo dei due titoli continentali conquistati ). Ma non solo.

    La Nazionale senegalese - giocatori e staff tecnico al completo - ha sfilato e festeggiato assieme ai propri tifosi in quel dello Stade de France - dove si è giocata l'amichevole contro il Perù - con la Coppa d'Africa in mano.

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  • LA DECISIONE DEL CAF: COPPA A TAVOLINO AL MAROCCO

    A seguito dell'abbandono del campo da parte del Senegal nella finale di Coppa d'Africa contro il Marocco - a causa di un contestatissimo rigore assegnato al Marocco - la CAF, a distanza di due mesi, aveva comunicato ufficialmente la decisione di ribaltare il verdetto e assegnare la Coppa d'Africa al Marocco con una vittoria per 3-0 a tavolino sulla compagine senegalese, risultata invece vincitrice sul campo ai tempi supplementari dopo aver deciso di fare rientro in campo.

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  • IL RICORSO UFFICIALE DEL SENEGAL

    In seguito, la Federazione Senegalese ha deciso di presentare ricorso al TAS contro la decisione della CAF di assegnare il successo per 3-0 e la Coppa a tavolino al Marocco.

    Ma in attesa della pronuncia del TAS, il Senegal ha voluto lanciare un messaggio molto forte e deciso: la selezione guidata dal Ct Pape Thiaw si sente la legittima vincitrice della massima rassegna continentale.

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