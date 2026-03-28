Clamorosa protesta del Senegal: giocatori in campo la Coppa d'Africa, cosa è successo prima dell'amichevole col Perù

Fortissima presa di posizione da parte del Senegal.
La squadra vincitrice - sul campo dell'ultima Coppa d'Africa - lanciando un segnale alla CAF che, solamente pochi giorni fa ha annullato il verdetto del campo assegnando la vittoria a tavolino al Marocco.
I Leoni della Teranga, dopo aver presentato ufficialmente il proprio ricorso per la revoca della conquista del massimo trofeo continentale a livello di Nazionali, sono scesi in campo quest'oggi allo Stade de France, in occasione dell'amichevole col Perù inscenando una clamorosa protesta.