Clamorosa protesta del Senegal: giocatori in campo la Coppa d'Africa, cosa è successo prima dell'amichevole col Perù

A seguito della decisione del CAF, ne pomeriggio di sabato - con il Senegal impegnato in amichevole contro il Perù - la Nazionale è scesa in campo mostrando con orgoglio la propria nuova divisa ufficiale che mostrava le due stelle al di sopra dello stemma (come simbolo dei due titoli continentali conquistati ). Ma non solo.

La Nazionale senegalese - giocatori e staff tecnico al completo - ha sfilato e festeggiato assieme ai propri tifosi in quel dello Stade de France - dove si è giocata l'amichevole contro il Perù - con la Coppa d'Africa in mano.