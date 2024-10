Cile-Brasile dove vederla: Sky, DAZN, One Football, Rai o Mediaset? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Il Brasile fa visita al Cile nelle qualificazioni sudamericane per i Mondiali del 2026: tutto su formazioni e diretta tv e streaming della gara.

Proseguono le qualificazioni sudamericane per i Mondiali del 2026, in programma tra USA, Canada e Messico: Brasile chiamato a vincere contro il Cile per non compromettere ulteriormente una classifica per nulla rassicurante.

I verdeoro hanno raccolto appena dieci punti in otto gare, perdendo quattro volte: è soltanto uno il punto di vantaggio sulla zona playoff intercontinentale e su quella che decreterebbe una clamorosa mancata partecipazione alla rassegna iridata.

Ancor più complicata è la situazione del Cile, penultimo con appena cinque punti all'attivo e un solo successo.

Di seguito tutte le informazioni per rimanere sempre aggiornati su Cile-Brasile: dalle formazioni scelte dai commissari tecnici alle indicazioni su come assistere all'incontro in diretta tv e streaming.