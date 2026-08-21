Chivu su Lautaro al Barcellona: "Il mercato è bastardo, ma è il nostro capitano e ce lo teniamo stretto"

L'Inter domani scenderà in campo per dare ufficialmente il via alla stagione 2026/2027. Il club nerazzurro affronterà a partire dalle 18.30 a San Siro il Monza nella gara di debutto della prima giornata della Serie A 26/27 e lo farà con lo Scudetto cucito sul petto e il titolo di Campione d'Italia da difendere.
A presentare la gara in conferenza stampa ci ha pensato Cristian Chivu. L'allenatore rumeno ha ribadito l'ambizione che la squadra ha di confermarsi sempre in tutti i trofei a cui prende parte.