Chivu dopo Inter-Roma: "Clima sbagliato? Siamo tutti colpevoli, dobbiamo cambiare approccio"

Sulle differenze tra primo e secondo tempo: "Andare a prendere la Roma non è semplice, hanno i quinti, trequartisti sempre sulle fasce, eravamo un po' preoccupati per la giocata su Malen, forse Calhanoglu era un po' più basso e faceva fatica ad arrivare su Pisilli. Nel secondo tempo abbiamo avuto più coraggio, abbiamo rotto le linee, abbiamo contenuto di più il palleggio. Quando dai tempo e spazio ai giocatori della Roma, con la mobilità che hanno. Poi abbiamo alzato i giri, siamo stati più aggressivi".