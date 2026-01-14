Pubblicità
Chiesa desktopGetty Images
Nino Caracciolo

Chiesa si taglia l’ingaggio per la Juventus: cosa cambia nell’affare con il Liverpool

L’attaccante esterno spinge per far ritorno in bianconero ed è pronto a ridursi l’ingaggio per favorire l’affare: il Liverpool, per ora, apre solo all’addio definitivo. Uno scenario che potrebbe però cambiare.

Federico Chiesa non avrebbe voluto lasciare la Juventus nell’estate del 2024 e adesso sta facendo di tutto per tornarci.

Un ritorno di fiamma che stuzzica moltissimo sia i bianconeri che l’esterno offensivo italiano, ma che al momento non trova d’accordo il Liverpool, pronto a privarsi del calciatore solo ed esclusivamente alle  proprie condizioni, ovvero a titolo definitivo.

Una posizione che però potrebbe ammorbidirsi con il passare dei giorni, anche per via della volontà di Federico Chiesa che sta muovendo dei passi importanti per far ritorno in Italia.

  • L’ASSIST DI CHIESA ALLA JUVENTUS

    Come riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, Federico Chiesa ha fornito un assist importante per cercare di sbloccare la trattativa: pur di tornare a indossare i colori bianconeri, l’esterno offensivo classe 1997 è pronto a ridursi lo stipendio, attualmente di 6 milioni di euro. Uno scenario che potrebbe dare nuova linfa ai dialoghi tra Juventus e Liverpool.

  • LA POSIZIONE DEL LIVERPOOL

    Al momento la posizione del Liverpool in merito al futuro di Federico Chiesa è chiara: il calciatore partirà solo a titolo definitivo, una strategia che permetterebbe al club di rientrare dell’investimento di 12 milioni di euro per acquistarlo nell’estate del 2024.

  • NUOVA PROPOSTA DELLA JUVENTUS?

    Il passo in avanti di Chiesa potrebbe spingere la Juventus a presentare presto una nuova proposta al Liverpool: per convincere i Reds, i bianconeri potrebbero mettere sul tavolo un prestito con diritto di riscatto, pronto a diventare obbligo al verificarsi di determinate condizioni. E in questo caso il Liverpool potrebbe dare segnali di apertura importanti.

  • GLI SCENARI

    Chiesa al Liverpool gioca poco, pochissimo; alla Juventus invece troverebbe spazio nelle rotazioni di Spalletti, che lo vede come un vice Yildiz ma non solo: la sensazione è che l’affare possa avere un’accelerata importante (probabilmente decisiva) nel caso in cui Salah, una volta rientrato dalla Coppa d’Africa, confermi la volontà di rimanere al Liverpool fino al termine della stagione.

