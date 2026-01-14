Chiesa si taglia l’ingaggio per la Juventus: cosa cambia nell’affare con il Liverpool

Federico Chiesa non avrebbe voluto lasciare la Juventus nell’estate del 2024 e adesso sta facendo di tutto per tornarci.

Un ritorno di fiamma che stuzzica moltissimo sia i bianconeri che l’esterno offensivo italiano, ma che al momento non trova d’accordo il Liverpool, pronto a privarsi del calciatore solo ed esclusivamente alle proprie condizioni, ovvero a titolo definitivo.

Una posizione che però potrebbe ammorbidirsi con il passare dei giorni, anche per via della volontà di Federico Chiesa che sta muovendo dei passi importanti per far ritorno in Italia.