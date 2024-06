Chiellini contro Leao: "Subentrante più che un titolare in una squadra che vuole vincere"

L’ex difensore di Juve e Nazionale ha rivelato un aneddoto su Conte: "In ritiro mi guardò e disse di mettermi il cuore in pace: non ti muovi".

Giorgio Chiellini in ‘tackle’. Ospite di Sky Sport in collegamento, l’ex difensore della Juventus e della Nazionale non risparmia critiche nei confronti di Rafael Leao. Intervenuto al termine della sfida tra Georgia e Portogallo, Chiellini ha definitivo "un bel subentrante più che un titolare fisso” il calciatore lusitano del Milan. Un giudizio netto da parte dell’ex calciatore, che ‘boccia’ Leao se si parla di top club. Chiellini ha commentato, inoltre, le dichiarazioni di Antonio Conte sui possibili addii di Khvicha Kvaratskhelia e Giovanni Di Lorenzo, svelando un curioso retroscena sul suo ex allenatore ai tempi della Juventus. L'articolo prosegue qui sotto