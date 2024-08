Il Genoa lavora per trovare l'erede di Retegui. Pinamonti, Simeone, Krstovic e Correa: il punto sugli obiettivi rossoblù.

A 10 giorni dall'inizio del campionato il Genoa deve fare i conti con grandi cambiamenti legati al mercato. Ha lasciato la squadra infatti Mateo Retegui; non un giocatore qualunque per la squadra di Alberto Gilardino.

L'attaccante italo-argentino si trasferisce all'Atalanta per sostituire l'infortunato Gianluca Scamacca. Un'operazione da 25 milioni di euro complessivi, 22 di base fissa più 3 di bonus.

Cifre importanti quindi che il Genoa ovviamente in parte utilizzerà per trovare a sua volta il sostituto di Retegui. Un lavoro non semplice per la dirigenza rossoblù, soprattutto a questo punto del mercato.

I nomi e i profili già nella lista comunque non mancano. Da Pinamonti a Krstovic e la suggestione Simeone. Il punto su chi può essere il futuro centravanti del Genoa.