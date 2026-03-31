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Kean Italia BosniaGetty Images
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Chi sono i rigoristi azzurri? La lista di Gattuso se Bosnia-Italia si decide ai rigori

Mondiali - Qualificazioni UEFA - Playoff
Bosnia ed Erzegovina vs Italia
Bosnia ed Erzegovina
Italia

Bosnia-Italia porterà una delle due Nazionali al Mondiale 2026: in caso di pareggio dopo i tempi regolamentari e supplementari si calceranno i rigori per determinare la squadra qualificata.

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Essendo una finale playoff in gara secca, Bosnia-Italia dovrà avere una vincitrice. Per questo, in caso di 0-0, 1-1, 2-2 o qualsiasi pareggio al termine dei tempi regolamentari e supplementari, la qualificata al Mondiale 2026 verrà decisa con la lotteria dei rigori.

A cinque anni dal successo dell'Europeo, l'Italia potrebbe nuovamente tirare i rigori, eventualità su cui Gattuso ha lavorato prima dell'Irlanda del Nord, battuta 2-0 nei tempi regolamentari, e ovviamente prima della finale contro la Bosnia Erzegovina.

  • IL PRINCIPALE RIGORISTA DI GATTUSO

    Moise Kean è il rigorista principale di Gattuso, qualora arrivi un tiro dagli undici metri durante i tempi regolamentari e/o supplementari.

    Kean era il secondo nella lista del ct, ma l'uscita dal campo di Retegui in seguito all'espulsione di Bastoni ha permesso all'attaccante della Fiorentina, autore del vantaggio nel primo tempo, di scalare la gerarchia.

    In carriera Kean ha tirato otto rigori, sbagliandone solo uno.

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  • GLI ALTRI RIGORISTI

    Qualora l'Italia arrivi ai rigori ci sarà spazio per Kean, sempre che l'ex Juventus rimanga in campo, ma non solo.

    Nella lista dei cinque saranno presenti anche Dimarco, Locatelli e Cristante, sempre a meno di cambi nella ripresa e nei supplementari.

    Dimarco ha tirato 12 rigori in carriera, sbagliandone 3, mentre Locatelli si è fatto parare il prim penalty della carriera nell'ultimo turno di campionato dopo averne segnati 8 consecutivi. Cristante è invece in saldo negativo, con 3 tiri dagli undici metri sbagliati rispetto ai due realizzati.

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  • I RIGORI CALCIATI DAGLI ITALIANI IN CAMPO

    Donnarumma: nessun rigore calciato

    Mancini: nessun rigore calciato

    Calafiori: nessun rigore calciato

    Gatti: nessun rigore calciato

    Politano: 10 rigori segnati, 4 sbagliati

    Barella: 4 rigori segnati, 1 sbagliato

    Locatelli: 8 rigori segnati, 1 sbagliato

    Tonali: nessun rigore calciato

    Dimarco: 9 rigori segnati, 3 sbagliati

    Kean: 7 rigori segnati, 1 sbagliato



    * vengono considerati i penalty durante tempi regolamentari e/o supplementari, non nella lotteria finale