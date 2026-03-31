Chi sono i rigoristi azzurri? La lista di Gattuso se Bosnia-Italia si decide ai rigori

Qualora l'Italia arrivi ai rigori ci sarà spazio per Kean, sempre che l'ex Juventus rimanga in campo, ma non solo.

Nella lista dei cinque saranno presenti anche Dimarco, Locatelli e Cristante, sempre a meno di cambi nella ripresa e nei supplementari.

Dimarco ha tirato 12 rigori in carriera, sbagliandone 3, mentre Locatelli si è fatto parare il prim penalty della carriera nell'ultimo turno di campionato dopo averne segnati 8 consecutivi. Cristante è invece in saldo negativo, con 3 tiri dagli undici metri sbagliati rispetto ai due realizzati.