Chi sono i rigoristi azzurri? La lista di Gattuso se Bosnia-Italia si decide ai rigori

Essendo una finale playoff in gara secca, Bosnia-Italia dovrà avere una vincitrice. Per questo, in caso di 0-0, 1-1, 2-2 o qualsiasi pareggio al termine dei tempi regolamentari e supplementari, la qualificata al Mondiale 2026 verrà decisa con la lotteria dei rigori.
A cinque anni dal successo dell'Europeo, l'Italia potrebbe nuovamente tirare i rigori, eventualità su cui Gattuso ha lavorato prima dell'Irlanda del Nord, battuta 2-0 nei tempi regolamentari, e ovviamente prima della finale contro la Bosnia Erzegovina.