Chi sarà la mezzala destra del Napoli di Allegri? Anguissa, Vergara e De Bruyne, in tre per un posto

L'oggi è rappresentato dalla festa per il centenario, dall'entusiasmo, dai cori. Ma il domani, naturalmente, è tutta un'altra cosa per tutti. Anche per il Napoli, all'inizio di un nuovo ciclo.
Antonio Conte non c'è più: se n'è andato dopo un primo e un secondo posto, ma anche una Supercoppa Italiana. Lasciando rimpianti e qualche lacrimuccia. Al suo posto è arrivato Massimiliano Allegri, reduce da una stagione prima ottima e poi clamorosamente fallimentare con il Milan, con quel quinto posto coinciso con l'esclusione dalla Champions League.
Sulla carta, il nuovo Napoli di Allegri si può già immaginare. Di più: ne abbiamo già avuto un assaggio nelle prime amichevoli stagionali, contro l'Arezzo e poi la Carrarese. Ma c'è un punto di domanda bello grosso: chi sarà la mezzala destra di riferimento dell'ex tecnico rossonero?
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