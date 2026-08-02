Chi sarà la mezzala destra del Napoli di Allegri? Anguissa, Vergara e De Bruyne, in tre per un posto

Attenzione alla sorpresa: Antonio Vergara. Uno che può giocare un po' dappertutto, ma che lo scorso anno con Conte si è messo in mostra qualche metro più avanti, sulla trequarti.

Allegri lo ha provato da mezzala già nei primissimi allenamenti a Dimaro. E lo ha schierato lì sia contro l'Arezzo che contro la Carrarese, nella prima amichevole a gara in corso e nella seconda dall'inizio. Ricevendo risposte più che positive: proprio Antonio è stato probabilmente il migliore, fin qui, del precampionato azzurro.

Per il Napoli si tratta di un'ottima notizia, considerando in particolar modo come Vergara si fosse perso tutta l'ultima parte della scorsa stagione: colpa di un infortunio muscolare che aveva lasciato a metà il bel lavoro svolto nelle settimane e nei mesi precedenti.

Vergara, intanto, è stato premiato con il rinnovo del contratto: un anno in più, dal 2030 al 2031. Si era parlato di un trasferimento al Como, ma il Napoli ci crede e ci punta. E pure Allegri. Che ora potrebbe consegnargli le chiavi del titolare sul centro-destra del centrocampo.