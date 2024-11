Chi sarà l'allenatore della Roma, spunta l'ipotesi Montella: sarebbe un ritorno in giallorosso

L'attuale Ct della Turchia ha già allenato la Roma e sarebbe felice di tornare a Trigoria, ma restano in lizza ancora tanti nomi.

La caccia all'allenatore della Roma dopo l'esonero di Ivan Juric continua. La società giallorossa stavolta vuole prendersi tutto il tempo per trovare la soluzione migliore possibile.

La situazione a Trigoria d'altronde è delicata, ulteriori passi falsi non sono concessi ed il calendario alla ripresa è da brividi: Napoli e Tottenham in trasferta, poi l'Atalanta in casa.

Il rischio di un tracollo, insomma, sembra dietro l'angolo ecco perché la Roma ha bisogno di un tecnico pronto a prendere subito in mani il timone senza un lungo periodo di ambientamento.

Magari qualcuno che a Trigoria c'è già stato o che conosce molto bene la realtà della Capitale.