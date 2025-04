Chi recupera Inzaghi per Inter-Roma: le ultime sulle condizioni di Thuram, Dumfries e Zielinski

L'Inter deve rialzarsi dopo le due sconfitte consecutive: contro la Roma i nerazzurri possono recuperare giocatori importanti.

Non c'è tempo per pensare troppo alle sconfitte in casa Inter: tra pochi giorni i nerazzurri tornano in campo in una gara fondamentale per la corsa Scudetto, come d'altronde lo saranno tutte quelle rimanenti.

A San Siro domenica arriverà la Roma di Claudio Ranieri, ancora imbattuta nel girone di ritorno. Sfida quindi complicata per i nerazzurri che poi dopo pochi giorni dovranno andare a Barcellona per la semifinale di Champions League.

Inzaghi spera di poter ritrovare alcuni giocatori importanti attualmente fuori come Dumfries, Thuram e Zielinski. Le ultime sulle condizioni dei tre nerazzurri e le chance di esserci tra Roma e Barcellona.