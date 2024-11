Chi prende la Juventus in difesa? Giuntoli rivela l'identikit: "Ma non abbiamo affondato con nessuno"

Il dirigente bianconero presente a un evento benefico a Milano: "Siamo alla finestra e valutiamo, non c'è una trattativa più avanti".

Parla Cristiano Giuntoli. Il Managing Director Football della Juventus ha partecipato al Charity Gala Dinner, evento benefico organizzato a Milano da Massimo Ambrosini, e come sempre l'occasione per parlare di calcio non è mancata.

Giuntoli è stato intercettato da Sky Sport e gli argomenti di discussione sono stati molteplici: la Juve di nuovo in lotta per lo Scudetto, l'operato di Thiago Motta, le convocazioni in Nazionale di Savona e Locatelli.

L'ex dirigente del Napoli ha parlato anche e soprattutto di un argomento che ai tifosi sta piuttosto a cuore: il mercato invernale e la ricerca di un nuovo difensore centrale dopo il gravissimo infortunio di Bremer. Con tanto di identikit sul profilo preferito dalla Juventus.