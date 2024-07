Il nuovo allenatore azzurro interviene alla presentazione: "Sono sempre stato rispettoso, in passato, nel presente e in futuro".

Pensi ad Antonio Conte, ti vengono in mente ricordi diversi: in Italia, soprattutto, sulle panchine della Juventus e dell'Inter. In entrambi i casi, con titoli pesanti.

Oggi è al Napoli, però. Una scelta importante per ritornare in Serie A, ma anche per mettersi alla prova in un club che due stagioni fa ha vissuto un sogno.

Nel corso della presentazione ufficiale della nuova stagione, però, Conte si è trovato a fermare un coro dei tifosi riguardante la Juventus.