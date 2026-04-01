Chi ha vinto più volte la Coppa Italia Serie C? L'albo d'oro, nel 2026 finale Latina-Potenza

La Lombardia è la regione che conta più titoli della Coppa Italia Serie C: considerando le vittorie di AlbinoLeffe, Alzano Virescit, Como, Fanfulla, Lecco, Lumezzane, Monza, Varese e Virescit Boccaleone il numero totale è di 12.

La Toscana è seconda con sette successi, mentre nel gradino più basso del podio ci sono Puglia e Veneto con 6.

La vittoria del Latina nella finale di ritorno del primo aprile porterebbe la regione del Lazio al terzo trofeo, mentre la Basilicata avrebbe nel Potenza il primo storico trionfo.