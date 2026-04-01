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Chi ha vinto più volte la Coppa Italia Serie C? L'albo d'oro, nel 2026 finale Latina-Potenza
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LATINA E POTENZA HANNO MAI VINTO?
Le finaliste della Coppa Italia Serie C sono Latina e Potenza, con i primi che disputeranno la gara di ritorno in casa.
Il Latina ha già vinto la Coppa Italia Serie C, precisamente nel 2013, mentre il Potenza non ha mai conquistato il trofeo professionistico.
Per il Potenza si tratta della prima finalissima della Coppa Italia Serie C, mentre il Latina ha conquistato il trofeo nell'unico precedente (finale contro il Viareggio).
LE SQUADRE PIÙ VINCENTI
1. Monza, 4 vittorie: 1974, 1975, 1988, 1991
2. Spezia, 2 vittorie: 2005, 2012
3. Foggia, 2 vittorie: 2007, 2016
4. Alessandria, 2 vittorie: 1973, 2018
5. Padova, 2 vittorie: 1980, 2022
6. L.R. Vicenza, 2 vittorie: 1982, 2023
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DOMINA LA LOMBARDIA
La Lombardia è la regione che conta più titoli della Coppa Italia Serie C: considerando le vittorie di AlbinoLeffe, Alzano Virescit, Como, Fanfulla, Lecco, Lumezzane, Monza, Varese e Virescit Boccaleone il numero totale è di 12.
La Toscana è seconda con sette successi, mentre nel gradino più basso del podio ci sono Puglia e Veneto con 6.
La vittoria del Latina nella finale di ritorno del primo aprile porterebbe la regione del Lazio al terzo trofeo, mentre la Basilicata avrebbe nel Potenza il primo storico trionfo.