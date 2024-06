Chi ha segnato più goal nella storia della Spagna? Morata è tra i migliori giocatori nella classifica all-time

Alvaro Morata continua a scalare la classifica dei massimi cannonieri all-time della Spagna: in goal anche al'Europeo 2024.

Se rappresentative come Belgio, Portogallo e Argentina hanno un grande cannoniere capace di superare tutti i predecessori con numeri da mille e una notte, la Spagna non ha mai avuto un marcatore capace di staccare i colleghi in maniera netta.

Anche i grandi marcatori di questo millennio hanno sempre avuto il freno a mano tirato nella maggior parte dei casi, visto e considerando la caratteristica della Roja, ovvero quella di far segnare diversi giocatori e non uno solo.

Tra i migliori cannonieri degli ultimi vent'anni c'è anche Alvaro Morata, capace di partecipare a Mondiali ed Europei e mettere insieme un'ottimo bottino; tale da portarlo nella top quattro all-time della Spagna.