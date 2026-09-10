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Alisson Santos Lang VergaraGetty Images
Stefano Silvestri

Chi gioca al posto di Alisson Santos dopo l'infortunio: Lang, Neres, Vergara e le opzioni del Napoli

Serie A
Napoli vs Bologna
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Il brasiliano si è fatto male contro l'Arsenal, riportando una lesione al bicipite femorale, e tornerà in campo solo verso la fine di ottobre: con chi può sostituirlo Allegri.

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Oltre al danno, anche la beffa. Il Napoli ha perso contro l'Arsenal nella gara d'esordio del girone di Champions League, ma ha perso anche Alisson Santos.

L'esterno offensivo brasiliano ha riportato una lesione di medio grado al bicipite femorale durante il secondo tempo del match contro i Gunners, dovendo abbandonare il campo. E ora tornerà in campo solamente a ottobre, probabilmente nella seconda metà del mese.

Chi sostituirà ora Alisson Santos dopo l'infortunio del brasiliano? Le opzioni a disposizione del Napoli e di Massimiliano Allegri.


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  • IL SOSTITUTO NATURALE: LANG

    Il sostituto naturale sarebbe Noa Lang, già titolare alla seconda giornata di campionato contro il Como. Certo, dipende sempre dall'atteggiamento dell'olandese.

    Lang è stato messo fuori squadra in occasione della partita contro l'Arsenal per non aver accettato di andare in panchina. Come spiegato dal ds Manna, l'ex PSV "non ha avuto un comportamento idoneo e per questo oggi viene con me in tribuna. Si è scusato. Durante l'allenamento? Sì, episodio chiuso".

    Insomma, Lang è di nuovo a disposizione di Allegri. E ora ha concrete chances di partire dall'inizio nella prossima partita, che vedrà il Napoli sfidare il Bologna nel tardo pomeriggio di domenica 13 settembre.

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  • L'ALTERNATIVA: NERES

    Parte in seconda fila David Neres, un altro interprete teoricamente perfetto per il 4-3-3 di Allegri. E il motivo non ha a che fare con le sue qualità tecniche, indiscutibili.

    Già altamente penalizzato dagli infortuni nella seconda parte della scorsa stagione, Neres ha svolto un precampionato difficoltoso e ha iniziato in sordina anche questa annata. Tanto che inizialmente sembrava in dubbio per la partita contro l'Arsenal, prima di andare in panchina e subentrare nella parte finale, senza troppi squilli.

    Nel caso la scelta di Allegri contro il Bologna ricada su Neres, l'ex Benfica si piazzerà sulla sinistra del tridente del Napoli, come con Conte: dalla parte opposta è intoccabile Politano.

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  • VERGARA TRA ESTERNO E MEZZALA

    In corsa c'è anche Antonio Vergara, il cui utilizzo da esterno alto come contro l'Arsenal sembra comunque poco probabile: Allegri lo vede infatti mezzala, ruolo in cui lo aveva utilizzato nelle precedenti partite.

    Vergara, già titolare a San Siro contro l'Inter, potrebbe dunque arretrare nuovamente il raggio della propria azione ed essere schierato in mezzo al campo. Anche se Allegri ha ritrovato Anguissa, assente contro l'Arsenal ma tornato ad allenarsi in gruppo il giorno successivo.

    A far posto a Vergara potrebbe così essere uno tra Gilmour e De Bruyne, entrambi titolari contro l'Arsenal ai lati dell'intoccabile Lobotka. Ma, come detto, non è escluso nemmeno che Allegri scelga lui per completare il tridente in attesa di Alisson.

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  • IL PROBABILE NAPOLI CONTRO IL BOLOGNA

    Questo è il probabile Napoli in campo domenica contro il Bologna: in porta mancherà un altro giocatore infortunato come Alex Meret, sostituito da Vanja Milinkovic-Savic.

    NAPOLI (4-3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Rafa Marin, Olivera; Anguissa (Gilmour), Lobotka, De Bruyne (Vergara); Politano, Hojlund, Lang (Neres, Vergara). All. Allegri

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