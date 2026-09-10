Chi gioca al posto di Alisson Santos dopo l'infortunio: Lang, Neres, Vergara e le opzioni del Napoli

Oltre al danno, anche la beffa. Il Napoli ha perso contro l'Arsenal nella gara d'esordio del girone di Champions League, ma ha perso anche Alisson Santos.
L'esterno offensivo brasiliano ha riportato una lesione di medio grado al bicipite femorale durante il secondo tempo del match contro i Gunners, dovendo abbandonare il campo. E ora tornerà in campo solamente a ottobre, probabilmente nella seconda metà del mese.
Chi sostituirà ora Alisson Santos dopo l'infortunio del brasiliano? Le opzioni a disposizione del Napoli e di Massimiliano Allegri.
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