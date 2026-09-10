Chi gioca al posto di Alisson Santos dopo l'infortunio: Lang, Neres, Vergara e le opzioni del Napoli

Il sostituto naturale sarebbe Noa Lang, già titolare alla seconda giornata di campionato contro il Como. Certo, dipende sempre dall'atteggiamento dell'olandese.

Lang è stato messo fuori squadra in occasione della partita contro l'Arsenal per non aver accettato di andare in panchina. Come spiegato dal ds Manna, l'ex PSV "non ha avuto un comportamento idoneo e per questo oggi viene con me in tribuna. Si è scusato. Durante l'allenamento? Sì, episodio chiuso".

Insomma, Lang è di nuovo a disposizione di Allegri. E ora ha concrete chances di partire dall'inizio nella prossima partita, che vedrà il Napoli sfidare il Bologna nel tardo pomeriggio di domenica 13 settembre.