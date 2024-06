L'ex punta nerazzurra ha segnato 7 goal in due stagioni a Bergamo. Ha vestito anche le maglie di Milan, SPAL, Triestina, Padova e Taranto.

L'Atalanta è in lutto per la morte di un suo ex giocatore: Angelo Paina, ex attaccante nerazzurro, è venuto a mancare all'età di 75 anni.

Paina ha vestito la maglia della Dea dal 1977 al 1979 totalizzando 7 goal in 43 presenze complessive con i colori nerazzurri sotto la guida tecnica di Titta Rota.

Il club orobico, appresa la triste notizia, ha espresso il suo cordoglio attraverso una nota apparsa sul sito ufficiale della società.