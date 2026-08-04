Chi è Yan Couto, il nuovo acquisto del Como arrivato dal Borussia Dortmund: Fabregas piazza un altro colpaccio internazionale

Terzino destro brasiliano classe 2002 di grande spinta, si è formato nel Manchester City prima di spiccare il volo nel Girona, dove ha vissuto la migliore stagione della carriera, quella del clamoroso terzo posto del 2024/25, con Yan Couto assoluto protagonista con 10 assist realizzati.
Poi il trasferimento al Borussia Dortmund, dove nelle ultime due stagioni ha accumulato esperienza anche in Champions League, segnando anche una rete alla Juventus nel clamoroso 4-4 dello Stadium di un anno fa.
Yan Couto negli ultimi anni si è guadagnato anche la chiamata della Nazionale brasiliana, ma non è stato convocato per l'ultimo Mondiale.
Al Como si prenderà la maglia da titolare sulla fascia destra difensiva. Un'arma in più per Fabregas anche a livello offensivo.