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coutoGetty Images

Chi è Yan Couto, il nuovo acquisto del Como arrivato dal Borussia Dortmund: Fabregas piazza un altro colpaccio internazionale

Como
Y. Couto
Borussia Dortmund
Calciomercato

Il Como vuole costruire una squadra da Champions League: dal Borussia Dortmund arriva Yan Couto, il rinforzo che mancava a destra.

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Il Como è scatenato in questa finestra estiva di mercato e piazza un altro colpo.

Dopo aver chiuso l'operazione Trevoh Chalobah con il Chelsea, i lariani hanno perfezionato anche un altro affare.


Dal Borussia Dortmund arriva Yan Couto, gli ultimi dettagli sono stati risolti.

  • CHI E' YAN COUTO: RUOLO E CARATTERISTICHE

    Terzino destro brasiliano classe 2002 di grande spinta, si è formato nel Manchester City prima di spiccare il volo nel Girona, dove ha vissuto la migliore stagione della carriera, quella del clamoroso terzo posto del 2024/25, con Yan Couto assoluto protagonista con 10 assist realizzati.

    Poi il trasferimento al Borussia Dortmund, dove nelle ultime due stagioni ha accumulato esperienza anche in Champions League, segnando anche una rete alla Juventus nel clamoroso 4-4 dello Stadium di un anno fa.

    Yan Couto negli ultimi anni si è guadagnato anche la chiamata della Nazionale brasiliana, ma non è stato convocato per l'ultimo Mondiale.

    Al Como si prenderà la maglia da titolare sulla fascia destra difensiva. Un'arma in più per Fabregas anche a livello offensivo.

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  • COMO-YAN COUTO: LE CIFRE DELL'AFFARE

    Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano infatti, il Como ha raggiunto l'accordo verbale con il BorussiaDortmund per Yan Couto, terzino destro brasiliano classe 2002.


    L'operazione è stata definita sulla base di un prestito oneroso a 2 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a oltre 20 milioni di euro.

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  • FISSATE VISITE MEDICHE E FIRMA

    Nella giornata di mercoledì 5 agosto, Yan Couto partirà e arriverà in Italia per sostenere le visite mediche di rito e firmare il contratto con il Como.

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  • GLI AFFARI DEL COMO

    Chalobah e Yan Couto saranno rispettivamente i colpi numero sei e sette per il Como in questo mercato estivo.


    Milla a centrocampo, Cuenca in difesa, Kaiki per la corsia mancina e Liberali sulla trequarti. La ciliegina sulla torta la conferma di Nico Paz.

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