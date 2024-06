Chi è Wesley Gassova: il Napoli segue il giovane talento del Corinthians

La società azzurra cerca rinforzi anche sul mercato sudamericano, tra gli obiettivi c'è il giovane talento del Corinthians.

Il Napoli, che perderà quasi certamente Victor Osimhen, lavora per il futuro del suo attacco.

In tal senso tra i profili seguiti dalla società azzurra c'è anche un giovane talento brasiliano che piace molto al nuovo direttore sportivo Manna.

Il nome è quello di Wesley Gassova, attaccante del Corinthians, anche se Conte in conferenza ha preferito non sbilanciarsi: "In fase di mercato diventa sempre difficile parlare di nomi, basta dirlo e si alza il prezzo. C'è il nostro ds Manna che monitora tutta la situazione in Sud America, c'è qualche ragazzo interessante che si sta monitorando".