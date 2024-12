Chi è Tullio Gritti, il sostituto in panchina di Gasperini per Roma-Atalanta

Roma vs Atalanta

Gasperini squalificato, salta Roma-Atalanta: in panchina andrà il suo storico vice con cui ha lavorato anche al Genoa e al Palermo.

Il match tra Roma e Atalanta, in programma questa sera allo Stadio Olimpico, farà calare il sipario sulla quattordicesima giornata del campionato di Serie A.

La Dea, che sogna di strappare i tre punti per rimanere nella scia del Napoli capolista, non potrà contare sull'apporto di Gian Piero Gasperini in panchina.

Il tecnico nerazzurro, infatti, non ci sarà dopo l'espulsione rimediata a Parma causa insulti al quarto uomo. Di conseguenza, all'Olimpico, in panchina siederà Tullio Gritti.