Chi è Thijs Dallinga, l'attaccante che può sostituire Zirkzee al Bologna

Connazionale di Zirkzee, da due stagioni in Francia con la maglia del Tolosa: scopriamo insieme Dallinga, l'attaccante che piace al Bologna.

Il Bologna stringe i tempi in vista di una stagione storica che vedrà la squadra di Italiano impegnata non solo in campionato e Coppa Italia ma anche in Champions League.

I felsinei devono al più presto trovare il sostituto di Zirkzee, ceduto al Manchester United, e lo avrebbero individuato in un altro giovane attaccante olandese.

Secondo quanto riporta 'Sky Sport', infatti, Sartori starebbe intensificando i contatti col Tolosa per Thijs Dallinga: ma chi è il possibile erede di Zirkzee al Bologna?