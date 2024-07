Chi è Strahinja Pavlovic, il difensore accostato al Milan di Fonseca

Il Milan ha messo gli occhi su Strahinja Pavlovic, difensore del Salisburgo e della Serbia: nel 2019 fu a un passo dalla Lazio.

Le difficoltà difensive attraversate dal Milan nella stagione 2023/24 sono sotto gli occhi di tutti, certificate dai 69 goal subiti in tutta la stagione che rappresentano un dato sicuramente da migliorare.

A dare una mano in tal senso, potrebbe essere un profilo inserito nella 'lista della spesa' di Furlani e Moncada: come riportato da 'La Gazzetta dello Sport', Strahinja Pavlovic è un nome da tenere in forte considerazione per la retroguardia rossonera.

Reduce dall'avventura a Euro 2024 con la maglia della Serbia e terminata alla fase a gironi, Pavlovic è già stato accostato all'Italia e in particolare alla Lazio, che nel 2019 andò vicinissima al suo tesseramento.