Chi è Simone dell'Agnello, tentatore a Temptation Island ed ex calciatore dell'Inter

Simone Dell'Agnello, attaccante classe '92 cresciuto nelle giovanili dell'Inter, si è preso la scena in tv a Temptation Island nel ruolo di tentatore.

Simone è uno dei tentatori del reality televisivo di Mediaset e, nel villaggio in Sardegna, non ha lasciato indifferenti le ragazze fidanzate che hanno preso parte al programma. Per lui, però, a far notizia c'è anche un passato (recente e non) nel mondo del pallone.

Ma chi è Simone Dell'Agnello? Scopriamo meglio il profilo del calciatore oggi tentatore di Temptation Island.