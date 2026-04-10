Chi è Silvio Baldini, il ct dell'Italia ad interim: la carriera fino all'approdo in Nazionale

Silvio Baldini è uno che non le ha mai mandate a dire. Ed è questo, in questo mondo, che lo rende poco comune.

Personaggio istrionico, fuori dagli schemi, l'allenatore toscano vede chiudersi un cerchio professionale caratterizzato da tanta gavetta, tanta provincia e da episodi ed uscite che lo hanno reso non banale e spesso virale, magari talvolta offuscandone conoscenze e competenze che sul campo si stanno traducendo nell'ottimo lavoro svolto fin qui al timone dell'Under 21.

Adesso la chiamata della FIGC al capezzale della Nazionale maggiore, con l'obiettivo di traghettarla nelle amichevoli contro Lussemburgo e Greciatraghettarla nelle amichevoli contro Lussemburgo e Grecia fino all'arrivo di un ct che avrà il compito di raccogliere il testimone di Gennaro Gattuso, congedatosi dall'addio in seguito al fallimento di Zenica che ci ha impedito di tornare ai Mondiali dopo 12 anni.

Chi è Baldini? Qual è stata la sua carriera?



