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Silvio Baldini Italy NT GFXGOAL
Claudio D'Amato

Chi è Silvio Baldini, il ct dell'Italia ad interim: la carriera fino all'approdo in Nazionale

Italia
S. Baldini

Gavetta, tanta provincia, personaggio fuori dagli schemi: Silvio Baldini ha visto coronata una carriera trascorsa lontano dai lustrini prima con l'incarico all'Under 21 ed ora guidando la Nazionale maggiore nelle amichevoli di giugno dopo l'addio di Gattuso.

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Silvio Baldini è uno che non le ha mai mandate a dire. Ed è questo, in questo mondo, che lo rende poco comune.

Personaggio istrionico, fuori dagli schemi, l'allenatore toscano vede chiudersi un cerchio professionale caratterizzato da tanta gavetta, tanta provincia e da episodi ed uscite che lo hanno reso non banale e spesso virale, magari talvolta offuscandone conoscenze e competenze che sul campo si stanno traducendo nell'ottimo lavoro svolto fin qui al timone dell'Under 21.

Adesso la chiamata della FIGC al capezzale della Nazionale maggiore, con l'obiettivo di traghettarla nelle amichevoli contro Lussemburgo e Greciatraghettarla nelle amichevoli contro Lussemburgo e Grecia fino all'arrivo di un ct che avrà il compito di raccogliere il testimone di Gennaro Gattuso, congedatosi dall'addio in seguito al fallimento di Zenica che ci ha impedito di tornare ai Mondiali dopo 12 anni.

Chi è Baldini? Qual è stata la sua carriera?


  • QUANTI ANNI HA SILVIO BALDINI E DOVE È NATO

    Baldini è nato a Massa l'11 settembre 1958, dunque ha 67 anni.


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  • LA CARRIERA DA CALCIATORE DI BALDINI

    Toscano doc, da calciatore si è formato ed ha militato nelle categorie inferiori (con Stella Rossa Massa, Palleronese e Bagnone) senza riuscire ad imporsi per costruire un percorso con gli scarpini ai piedi di alto livello.

    Poi il ritiro con conseguente decisione di intraprendere il percorso da allenatore, iniziato nel 1984.

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  • TRE PROMOZIONI E UNA PANCHINA D'ORO

    Tre le promozioni ottenute da Baldini nelle vesti di tecnico: nel 2001/2002 dalla B alla A con l'Empoli e dalla C alla B col Palermo (nel 2021/2022, aggiudicandosi la Panchina d'Oro) e col Pescara (nella scorsa stagione).


  • BALDINI ALLENATORE: CARRIERA E SQUADRE

    Dilettanti, Serie C (tra Massese, Siena e Carrarese), poi la prima esperienza in B: accade nel 1997/98, sulla panchina del Chievo. In cadetteria ha posto le basi per una carriera che lo ha visto guidare nell'ordine: Brescia, Empoli, Palermo, Parma, Lecce, Catania, di nuovo Empoli, Vicenza, ancora la Carrarese (nel 2017, con atto d'amore certificato dall'assenza di stipendio nel contratto in favore di penale in caso di esonero e di un bonus promozione), Palermo, Perugia, Crotone e Pescara.

    Quattro le annate trascorse in A: 2002/2003 (Empoli), 2004/2005 (Parma), 2005/2006 (Lecce) e 2007/2008 (Catania).

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  • LA LITE CON DI CARLO

    Celebre, riagganciandoci al quanto Baldini sia un personaggio naif, divenne la lite del 26 agosto 2007 con Domenico Di Carlo nel corso di Parma-Catania: espulso in seguito ad un battibecco col collega, il neo ct ad interim dell'Italia reagì in maniera a dir poco scomposta rifilando un calcio nel sedere all'allenatore avversario.

    Un episodio che suscitò scalpore ma poi rientrato col passar del tempo, con pace sugellata dall'abbraccio tra i due a ridosso del calcio d'inizio di Ascoli-Pescara del 6 ottobre 2024: "La storia è nata e morta lì", aveva preannunciato Baldini ripercorrendo quanto avvenuto 17 anni prima.

  • LA PROMOZIONE COL PESCARA

    Prima di tingersi d'azzurro Baldini si è regalato una gioia enorme alla guida del Pescara, riportando in B gli abruzzesi grazie ad una promozione ottenuta attraverso i Playoff vinti avendo ragione della Ternana in finale.

    E proprio a margine del trionfo, alla Rai, il tecnico di Massa si è lasciato andare ad uno sfogo inerente le difficoltà del pallone di casa nostra:

    "Il problema è che creano una generazione di persone che non sanno più nemmeno che cos'è la bandiera italiana, che cosa vuol dire indossare la maglia azzurra, altrimenti la Nazionale, contro la Norvegia, quella dell'82' che ha vinto con Scirea, con Tardelli, con Conti, con Tardelli, Graziani, Zoff, Collovati, quelli lì sono stati eroi. Quello ero il calcio, quelle erano persone che per il loro allenatore hanno vestito la maglia azzurra. Se i nostri dirigenti non capiscono queste cose andranno sempre avanti i lestofanti".



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  • L'APPRODO ALL'UNDER 21

    Lo scorso luglio il grande salto in Nazionale, su input dell'ormai ex capo delegazione Buffon: la FIGC gli ha assegnato la panchina dell'U21, dove nelle qualificazioni agli Europei di categoria tra risultati e bel gioco Baldini sta lasciando il segno valorizzando tanti calciatori già titolari in Serie A e profili futuribili per la Nazionale maggiore.


  • ORA CT AD INTERIM DELL'ITALIA

    Ora la chance - probabilmente solo immaginata - di una carriera spesa senza mai allenare un top club: ct dell'Italia dei grandi, seppur per sole due amichevoli. Un traguardo sudato e, proprio per questo, meritato.


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