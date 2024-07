La Roma spinge per Samuel Dahl del Djurgarden: può raccogliere l'eredità di Spinazzola sulla sinistra.

Florent Ghisolfi non perde tempo: il nuovo direttore sportivo della Roma, dopo l'ufficialità dell'acquisto di Enzo Le Fée, vuole regalare un altro rinforzo a Daniele De Rossi.

Il profilo in questione, come riportato da 'Sky Sport', è quello di Samuel Dahl: Ghisolfi è in trattativa col Djurgarden - club proprietario del cartellino - e novità importanti sono attese nelle prossime ore.

Ma chi è Samuel Dahl e che ruolo avrebbe all'interno della rosa giallorossa?