L'allenatore della Nazionale georgiana riporta indietro con la mente: ai Mondiali del 2006 e alla sua esperienza al Bayern Monaco.

Un evento storico, per la Georgia, la partecipazione agli Europei del 2024: in Germania non scenderanno in campo solo i giocatori, ma anche un polo intero.

A guidarlo il Commissario Tecnico Willy Sagnol, un nome che riporta indietro nel tempo: al Mondiale del 2006 e alla vittoria della Nazionale italiana. E della relativa sconfitta della Francia.

Ma non solo: ha già fatto la storia della Georgia, ma vuole lasciare la sua firma anche a Euro 2024.