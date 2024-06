Tutto su Rafa Marin, il difensore di proprietà del Real Madrid in procinto di trasferirsi al Napoli: ruolo, età, altezza e carriera.

Il Napoli sta per battere un colpo a sorpresa sul mercato.

In difesa è quasi fatta per l'arrivo di Rafa Marin, gigante di proprietà del Real Madrid (sotto contratto fino al 2026 ma nell'ultima stagione in prestito all'Alaves) che il neo ds Manna punta a regalare quanto prima ad Antonio Conte.

Chi è Rafa Marin? Quanti anni ha? In che ruolo gioca? Tracciamo un profilo di colui che si appresta a diventare un nuovo calciatore azzurro.