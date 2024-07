Chi è Ollie Watkins, il vice Kane eroe dell'Inghilterra a Euro 2024

Arrivato tardi nel calcio che conta, con un suo goal ha spinto l’Inghilterra in finale a Euro 2024: tutto su Ollie Watkins.

Quando al minuto 81 di Olanda-Inghilterra, semifinale di Euro 2024, Gareth Southgate ha richiamato in panchina Harry Kane per gettare nella mischia Ollie Watkins, sono stati in molti a restare perplessi.

Nella partita più importante dell’anno e con il risultato inchiodato sull’1-1, il commissario tecnico inglese ha avuto infatti il coraggio di privarsi di uno dei centravanti più forti del pianeta per affidarsi ad un giocatore che fino a quel momento aveva vissuto la massima competizione continentale quasi da spettatore privilegiato.

Ebbene a Watkins sono bastati 9’ di gioco per spazzare via lo scetticismo e guadagnarsi un posto nella storia della Nazionale dei Tre Leoni: sì perché al 90’ è stato lui a siglare il goal che per la seconda volta consecutiva ha portato l’Inghilterra all’atto finale di un Campionato Europeo.