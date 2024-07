Chi è Nicolas Valentini: il muro argentino ad un passo dalla Fiorentina

Cresciuto nel Boca Juniors, era stato accostato anche ad Inter e soprattutto Roma: per la Fiorentina un’operazione importante e low cost.

La rivoluzione è appena iniziata e dovrà riguardare tutti i reparti. La Fiorentina, dopo aver affidato a Raffaele Palladino il compito di raccogliere la pesante eredità di Vincenzo Italiano e dopo aver salutato molti dei giocatori che hanno fatto parte della rosa della scorsa stagione, è ora chiamata ad agire sul mercato al fine di consegnare un gruppo competitivo al suo nuovo allenatore.

In sede di calciomercato ha già chiuso l’operazione Moise Kean ed ora pronta a piazzare il suo secondo colpo in entrata: quello che porterà in viola Nicolas Valentini.

La trattativa portata avanti nelle ultime settimane è stata già definita e l’accordo con il giocatore è stato trovato da tempo.

Valentini è ad un passo dall’iniziare la sua prima avventura lontano dall’Argentina, ma che tipo di giocatore è?