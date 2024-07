Chi è Maximilian Beier, il giovane attaccante seguito dalla Juventus

Il tedesco è tra i profili seguiti dalla Juventus per l'attacco, potrebbe essere lui il vice Vlahovic in bianconero.

Il calciomercato della Juventus resta apertissimo, sia in uscita che in entrata. Tanti ancora i tasselli da mettere a posto per Cristiano Giuntoli, specie in attacco.

Detto che l'obiettivo numero uno resta Koopmeiners, i bianconeri cercano anche una prima punta che possa affiancare Dusan Vlahovic.

Arek Milik, infatti, resta in uscita e una volta piazzato il polacco la Juventus dovrà trovare un vice del serbo.

L'idea è quella di puntare su un profilo giovane ma di talento e con ampi margini di crescita. In tal senso, secondo Matteo Moretto, uno dei giocatori seguiti sarebbe Maximilian Beier.