Chi è Lucas Gourna-Douath: un possibile nuovo vice Fofana per il Milan

Il Milan ha messo nel mirino un nuovo centrocampista: occhi su Gourna-Douath del Salisburgo.

Il Milan potrebbe cambiare qualcosa in questo calciomercato di gennaio: il reparto interessato è il centrocampo, dove i rossoneri sarebbero ben intenzionati ad acquistare una nuova pedina.

Come riferito da 'Sky Sport', il 'Diavolo' è sulle tracce di Lucas Gourna-Douath, francese classe 2003 in forza al Salisburgo.

Molto stimato in Austria e con una più che discreta esperienza internazionale, Gourna-Douath andrebbe a offrire un'opzione in più (oltre a Fofana) a Conceiçao in termini di aggressività nei contrasti all'interno della zona nevralgica.