Chi è Lekovic, nuovo giocatore del Monza per il proseguo della stagione: per Bocchetti anche goal dalla difesa

Galliani si è assicurato il difensore serbo per la seconda parte dell'annata 2024/2025: arriva nel mercato invernale di gennaio.

La vittoria del ventesimo turno contro la Fiorentina ha ridato speranza al fanalino di coda della Serie A, ma il Monza dovrà lottare nell'intero girone di ritorno per poter rimanere nella massima serie anche dopo maggio.

Per farlo, Adriano Galliani lavora sul calciomercato in entrata per regalare a mister Bocchetti alcuni importanti rinforzi. Uno di questi, a meno di dietrofront, sarà Stefan Lekovic.

21enne serbo in arrivo dalla Stella Rossa, Lekovic arriverà in Italia per vestire la maglia del Monza in prestito. Accordo a titolo temporaneo che si trasformerà facilmente in obbligo di riscatto da due milioni di euro, qualora il difensore dovesse giocare almeno sei partite. Dopo le visite mediche firmerà fino al termine dell'annata, per poi eventualmente prolungare l'accordo per diversi anni.