Chi è la telecronista che commenta le partite dei Mondiali sulla Rai: scelta storica

Una telecronista per le più importanti partite dei Mondiali trasmesse dalla Rai. Una scelta storica quella dell'emittente, che ha scelto di affidare a una donna, per la prima volta, la conduzione della finalissima e di tutti i math di cartello del torneo 2026.
Nonostante sia una scelta importantissima, la protagonista di questa storia sa che servirà un ulteriore passo in avanti: "Sono orgogliosa della Rai, ma vivremo in un mondo normale solo quando ciò che mi sta succedendo non farà più notizia" .
Lei è Tiziana Alla, volto noto della Rai riuscita a compiere un passo in più nella sua carriera da giornalista sportiva. Non proprio una telecronista alle prime armi, anzi: chi segue il calcio e lo sport sui canali dell'emittente, conosce bene la sua voce.