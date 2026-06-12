Chi è la telecronista che commenta le partite dei Mondiali sulla Rai: scelta storica

61 anni, umbra, Tiziana Alla ha alle spalle vent'anni di telecronache, tanto che la prima è arrivata nel 2006 con un Piacenza-Juventus di Serie B.

Per la Alla sarà il secondo Mondiale dopo quello femminile commentato qualche anno fa. Arrivata alla Rai all'inizio del millennio, ha lavorato anche come cronista per il Messaggero e il Corriere dello Sport.

"È un’opportunità pazzesca ma non sono di certo una suffragetta, sia chiaro" ha raccontato. "Oltre a me ci sono altre bravissime colleghe. Sono orgogliosa della Rai e del suo ruolo da apripista, ringrazio per la fiducia il direttore di Rai Sport Marco Lollobrigida".