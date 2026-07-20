Chi è Konstantinos Karetsas, sogno baby del Milan: ruolo, caratteristiche tecniche e come giocherebbe con Amorim

Gonçalo Ramos per l'attacco, Mario Gila per la difesa. Ma il Milan non ha intenzione di fermarsi qui. E da qualche giorno sta puntando in maniera assidua uno dei talenti più interessanti dell'intero panorama europeo: Konstantinos Karetsas.
Il trequartista classe 2007 del Genk è uno dei grandi obiettivi rossoneri del mercato estivo. Sia per il presente, ovvero per una stagione che avrà come obiettivo finale il sospirato ritorno in Champions League, che per il futuro.
Ma chi è Karetsas? Tutto sul sogno baby del Milan, intenzionato a regalare al nuovo allenatore Ruben Amorim un prospetto dall'avvenire sicuro e luccicante.
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