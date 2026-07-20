Chi è Konstantinos Karetsas, sogno baby del Milan: ruolo, caratteristiche tecniche e come giocherebbe con Amorim

Karetsas, il cui nome tradisce evidenti origini greche e i cui genitori sono in effetti greci, è in realtà nato proprio a Genk nel novembre del 2007. E a livello giovanile ha scelto di rappresentare il Belgio, facendo venire i sudori freddi per anni ad Atene e dintorni.

Alla fine, però, nel 2025 è arrivato il cambio di maglia. La Federazione greca si è adoperata in tutti i modi per convincere Karetsas a indossare la maglia dei campioni d'Europa 2004 e alla fine c'è riuscita, confezionando il colpaccio e portandosi a casa uno dei migliori talenti d'Europa.

"Se avessi giocato per il Belgio, avrei sempre rimpianto il fatto di non poter giocare per la Grecia - ha detto Karetsas in quell'occasione - Mi sento davvero greco. Il mio cuore batte solo per la Grecia".

Nell'amichevole di giugno contro l'Italia di Silvio Baldini, però, Karetsas non c'era: si era infortunato a una caviglia con la maglia del Genk, non riuscendo così a mettersi a disposizione del ct Jovanovic. Ma anche i suoi numeri con la Nazionale sono più che buoni: 10 presenze, 3 reti, un assist.