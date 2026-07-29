Dopo il colpo-Castro, la Roma è vicina al rinforzo chiesto da Gasperini per il pacchetto arretrato: la trattativa con il Wolfsburg per Konstantinos Koulierakis, difensore greco classe 2003, è in fase avanzata e i giallorossi contano di chiudere l'affare nelle prossime ore sulla base di circa 15 milioni di euro, cifra decisamente inferiore rispetto alla valutazione fatta solo qualche mese fa dal club tedesco per il suo giocatore, influenzata dalla retrocessione in Zweite Bundesliga.
Chi è Konstantinos Koulierakis, il difensore greco a un passo dalla Roma
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CHI È KOULIERAKIS
Nato a Chania, nell'isola di Creta, il 28 novembre 2003, Konstantinos Koulierakis è uno dei talenti più luminosi espressi dal calcio ellenico negli ultimi anni. Cresciuto nel settore giovanile del PAOK Salonicco, uno dei club più prestigiosi del calcio greco, Koulierakis ha completato tutta la trafila nell'accademia bianconera, mettendosi in mostra per leadership, intelligenza tattica e maturità ben superiori alla media della sua fascia d'età, conquistando rapidamente i gradi di titolare inamovibile, divenendo un beniamino del pubblico della Toumba per la grinta, il coraggio nei contrasti e l'attaccamento alla maglia.
Nell'agosto del 2024, il Wolfsburg ha piazzato un colpo lungimirante investendo con decisione sul difensore cretese (che era stato a lungo seguito anche dagli scout del Milan) per una cifra attorno ai 12 milioni di euro. Dopo due stagioni in Bundesliga da titolare inamovibile (l'ultima terminata con la retrocessione del Wolfsburg) il centrale greco è pronto per una nuova sfida.
A giugno 2026 ha affrontato anche l'Italia con la Nazionale greca, con la quale vanta 22 presenze.
LE CARATTERISTICHE TECNICHE
Konstantinos Koulierakis è un difensore centrale moderno di piede sinistro, alto 188 cm per circa 78 kg di peso, abile a giocare sia da braccetto che da centrale in una difesa a 3, ma anche sul centro-sinistra in una difesa a 4.
Il suo profilo atletico e tecnico combina elementi tipici del centrale marcatore tradizionale con le qualità di costruzione di un difensore di posizionamento. Dotato di una corporatura solida ed esplosiva, Koulierakis eccelle nell'uno contro uno sia aereo che rasoterra. Nonostante la stazza, possiede una notevole rapidità sul breve e un'eccellente progressione in campo aperto, abilità che gli consentono di reggere il confronto atletico con gli attaccanti veloci e di coprire ampie porzioni di campo alle spalle della linea difensiva. Interpretando il calcio moderno ad alta intensità ama giocare in anticipo e cercare la rottura immediata sull'avversario per recuperare palla nella metà campo avversaria.
La vera marcia in più di Koulierakis risiede nel suo piede sinistro educato. Ha la freddezza necessaria per resistere al pressing avversario e la visione di gioco per avviare l'azione offensiva sia con passaggi filtranti rasoterra tra le linee sia con cambi di gioco panoramici verso gli esterni.
Sfruttando i suoi 188 centimetri, l'elevazione imperiosa e un eccellente senso della posizione, si rivela costantemente una minaccia sulle palle inattive, come conferma il suo ottimo score realizzativo: 13 i goal messi a segno tra PAOK e Wolfsburg in 139 presenze.
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I NUMERI NELLA SCORSA STAGIONE
Nell'ultima stagione Koulierakis ha disputato 33 con il Wolfsburg tra Bundesliga, playout e Coppa di Germania, realizzando 4 goal e collezionando 6 cartellini gialli. Il suo storico parla di un giocatore estremamente solido e affidabile, con pochissimi stop in carriera per infortunio.
UN VICE-HERMOSO PER GASPERINI
Per caratteristiche tecniche e potenziale, Koulierakis può essere una perfetta alternativa a Mario Hermoso, reduce da un'ottima stagione con Gasperini, ma può essere considerato anche un sostituto di Ndicka. Per la sua capacità di giocare sia da braccetto che da centrale può rappresentare un innesto importantissimo per la Roma in vista dei tanti impegni che attendono i giallorossi nella prossima stagione, tra campionato, Champions League e Coppa Italia.
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