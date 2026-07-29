Chi è Konstantinos Koulierakis, il difensore greco a un passo dalla Roma

Konstantinos Koulierakis è un difensore centrale moderno di piede sinistro, alto 188 cm per circa 78 kg di peso, abile a giocare sia da braccetto che da centrale in una difesa a 3, ma anche sul centro-sinistra in una difesa a 4.

Il suo profilo atletico e tecnico combina elementi tipici del centrale marcatore tradizionale con le qualità di costruzione di un difensore di posizionamento. Dotato di una corporatura solida ed esplosiva, Koulierakis eccelle nell'uno contro uno sia aereo che rasoterra. Nonostante la stazza, possiede una notevole rapidità sul breve e un'eccellente progressione in campo aperto, abilità che gli consentono di reggere il confronto atletico con gli attaccanti veloci e di coprire ampie porzioni di campo alle spalle della linea difensiva. Interpretando il calcio moderno ad alta intensità ama giocare in anticipo e cercare la rottura immediata sull'avversario per recuperare palla nella metà campo avversaria.

La vera marcia in più di Koulierakis risiede nel suo piede sinistro educato. Ha la freddezza necessaria per resistere al pressing avversario e la visione di gioco per avviare l'azione offensiva sia con passaggi filtranti rasoterra tra le linee sia con cambi di gioco panoramici verso gli esterni.

Sfruttando i suoi 188 centimetri, l'elevazione imperiosa e un eccellente senso della posizione, si rivela costantemente una minaccia sulle palle inattive, come conferma il suo ottimo score realizzativo: 13 i goal messi a segno tra PAOK e Wolfsburg in 139 presenze.