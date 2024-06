Chi è Juan Miranda: il terzino spagnolo che andrà al Bologna

Accostato da tempo al Milan, diventerà presto rossoblù: giocava nel Betis e in passato ha vestito anche la maglia del Barcellona.

Si chiama Juan Miranda, ha ventitré anni ed è vicinissimo dal diventare un nuovo giocatore del Bologna. Il calciatore arriverà a parametro zero dopo la conclusione della sua avventura al Betis. Il classe 2000, come riferito da Fabrizio Romano, si trova già in Italia ed è pronto a sostenere le visite mediche prima della firma sul contratto.

Considerato un giocatore dal rendimento già costante, ma potenzialmente ancora con ampi margini di miglioramento, per età e caratteristiche tecniche potrebbe essere l’elemento ideale per andare a rafforzare la linea difensiva dei rossoblù.

Il suo ruolo naturale è quello di terzino sinistro e dunque, nella rosa messa a disposizione di Vincenzo Italiano, potrebbe idealmente andare a giocarsi il posto con Lykogiannis.

Juan Miranda però per il Bologna rappresenterebbe molto più di una semplice alternativa. Si tratta infatti di un giocatore importante che ha già maturato un’ottima esperienza.