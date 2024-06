L'attaccante, esploso al Celta Vigo, piaceva anche a Roma e Napoli ma sembra destinato al Wolverhampton. In passato ha giocato col Milan Primavera.

Oggi è uno degli attaccanti più richiesti sul calciomercato, ma qualche anno fa Jorgen Strand Larsen è passato dall'Italia.

Il bomber del Celta Vigo, infatti, ha giocato per una stagione col Milan Primavera. Senza lasciare traccia o quasi.

Adesso invece, come detto, dopo un paio di buone stagioni in Liga per lui si sta scatenando un'asta che sembra avere già un vincitore.