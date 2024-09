Chi è Jonathan Tah, il difensore piace a Inter, Bayern Monaco e Premier e lascerà il Bayer Leverkusen a parametro zero

Il difensore nato e cresciuto in Germania ha comunicato che non rinnoverà il contratto: i nerazzurri fiutano il colpo, ma occhio alla concorrenza.

Le indiscrezioni girate nelle ultime settimane hanno trovato conferme definitive. A chiarire la situazione legata al suo futuro è stato direttamente Jonathan Tah, che ha annunciato la decisione di lasciare il Bayer Leverkusen.

Dopo le dichiarazioni di Max Bielefeld, membro del comitato consultivo, che aveva recentemente sottolineato che la permanenza a Leverkusen del giocatore, in scadenza il 30 giugno 2025, è molto improbabile, il difensore tedesco ha comunicato la decisione di intraprendere una nuova avventura a partire dalla prossima stagione.

“Non firmerò un nuovo contratto con il Bayer Leverkusen”.

La notizia è subito rimbalzata in giro per l’Europa, con vari top club che continuano a seguire con attenzione Jonathan Tah.

Tra questi c’è l’Inter, specialista dei colpi a parametro zero, come dimostrano gli affari conclusi nei mesi scorsi e che hanno portato alla corte di Simone Inzaghi Piotr Zielinski e Mehdi Taremi.

I nerazzurri dovranno, però, fare attenzione alla forte concorrenza di due club in particolare: il Bayern Monaco in Bundesliga, il Barcellona in Spagna e il Liverpool in Premier League.

Ma chi è il Jonathan Tah, il difensore in scadenza con il Bayer Leverkusen?