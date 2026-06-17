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Giovanni Baroni Argentina U17Getty
Simone Gambino

Chi è Giovanni Baroni, la "Joyita" lanciata da Tevez al Talleres che piace alla Fiorentina

Calciomercato
Apertura
G. Baroni
Fiorentina
C. Tevez

La Fiorentina ha messo gli occhi su Giovanni Baroni, trequartista argentino classe 2009, lanciato da Carlos Tevez nel Talleres: ha incantato nelle sue prime presenze in prima squadra, è blindato da una clausola da 25 milioni di euro.

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17 anni, una clausola rescissoria di 25 milioni di euro e una lunga lista di scout europei che nell'ultimo semestre hanno seguito il Talleres per ammirare le sue giocate: Giovanni Baroni, fantasista classe 2009, è l'ultimo gioiello prodotto dal club di Cordoba, la grande attrazione dello Stadio Mario Alberto Kempes nel corso del Torneo Apertura.

Titolare a sorpresa sin dalla prima giornata contro il Newell's, Gio in poco tempo si è ritagliato un ruolo da protagonista nonostante la giovanissima età, spingendo il Talleres a blindarlo con un rinnovo fino al 2028.

  • LANCIATO DA CARLOS TEVEZ

    A scommettere a occhi chiusi sul suo talento è stato Carlos Tevez, allenatore del Talleres, che non ha esitato nel lanciarlo in prima squadra dopo aver monitorato con attenzione la sua crescita nelle giovanili.

    "Lo seguo da un po' - aveva confessato l'Apache dopo l'esordio di Giovanni - ma è giovane e dobbiamo andarci piano e rispettare i suoi tempi".

    Ma dal giorno del suo debutto per Tevez è stato quasi impossibile fare a meno di lui: 14 presenze tra campionato e Copa Argentina, tre assist e un goal, un impatto che ha reso Baroni una delle principali fonti di gioco de La T.

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  • FIGLIO D'ARTE, CON ORIGINI ITALIANE

    Nato a Cordoba ma di chiare origini italiane, Giovanni è il figlio di Gonzalo "El Pajaro" Baroni ed è nipote di Leonardo Baroni, due ex calciatori con un passato proprio nel Talleres, ed ha percorso tutta la trafila del settore giovanile del club biancoblu, proprio come suo fratello Thiago, più grande di 3 anni, attualmente nella squadra riserve.


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  • PIÙ PRECOCE DEL FLACO PASTORE

    Lo scorso 24 gennaio, scendendo in campo contro il Newell's, Baroni è diventato, a 17 anni e 2 giorni, il più giovane esordiente con la maglia del Talleres negli ultimi vent'anni, superando Fernando Juarez e Javier Pastore.

    Ed è proprio dai tempi dell'esplosione dell'ex trequartista, tra le altre, di Roma e Palermo che nel club cordobese non si vedeva un talento così cristallino: non a caso i paragoni con il 'Flaco' si sono sprecati nel corso degli ultimi mesi, a dimostrazione delle grandi aspettative che accompagnano l'escalation di Gio.

  • LA SPECIALITÀ DELLA CASA? GLI ASSIST, DA 10 PURO

    Indossa la maglia numero 30 ma è l'ultimo, tipico numero 10 prodotto dal calcio argentino: fisico slanciato (è alto 186 centimetri), passo elegante, abilissimo nello stretto, con un sinistro vellutato in grado di disegnare traiettorie millimetriche. Il suo ruolo naturale è quello di "enganche", di trequartista, ma è stato schierato anche a destra, libero di accentrarsi e lavorare soprattutto nel mezzo spazio.

    Sia con il club che nella Nazionale Under 17 si è messo in evidenza per la sua innata visione di gioco e la capacità di mettere in porta i compagni: 3 gli assist in prima squadra, altrettanti nel Campionato Sudamericano Under 17 con l'Argentina di Placente.

    Secondo Mariano Levisman, l'allenatore che lo ha fatto esordire con la squadra riserve del Talleres, Baroni "ha il profilo che richiede il calcio europeo, è un calciatore spettacolare".

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  • L'INTERESSE DELLA FIORENTINA

    La Fiorentina, come confermato da Sky Sport, ha messo gli occhi sul classe 2009, che a gennaio era stato accostato anche al Real Madrid e che oggi sembra essere nel mirino principalmente di Borussia Dortmund e Chelsea.

    Il Talleres, come detto, ha inserito nel suo contratto una clausola rescissoria da 25 milioni di euro, una cifra importantissima per un ragazzo di soli 17 anni, ma per strapparlo al club argentino potrebbe bastare un'offerta da 15 milioni più bonus.