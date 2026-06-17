Indossa la maglia numero 30 ma è l'ultimo, tipico numero 10 prodotto dal calcio argentino: fisico slanciato (è alto 186 centimetri), passo elegante, abilissimo nello stretto, con un sinistro vellutato in grado di disegnare traiettorie millimetriche. Il suo ruolo naturale è quello di "enganche", di trequartista, ma è stato schierato anche a destra, libero di accentrarsi e lavorare soprattutto nel mezzo spazio.

Sia con il club che nella Nazionale Under 17 si è messo in evidenza per la sua innata visione di gioco e la capacità di mettere in porta i compagni: 3 gli assist in prima squadra, altrettanti nel Campionato Sudamericano Under 17 con l'Argentina di Placente.

Secondo Mariano Levisman, l'allenatore che lo ha fatto esordire con la squadra riserve del Talleres, Baroni "ha il profilo che richiede il calcio europeo, è un calciatore spettacolare".