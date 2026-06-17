17 anni, una clausola rescissoria di 25 milioni di euro e una lunga lista di scout europei che nell'ultimo semestre hanno seguito il Talleres per ammirare le sue giocate: Giovanni Baroni, fantasista classe 2009, è l'ultimo gioiello prodotto dal club di Cordoba, la grande attrazione dello Stadio Mario Alberto Kempes nel corso del Torneo Apertura.
Titolare a sorpresa sin dalla prima giornata contro il Newell's, Gio in poco tempo si è ritagliato un ruolo da protagonista nonostante la giovanissima età, spingendo il Talleres a blindarlo con un rinnovo fino al 2028.