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La Juventus potrebbe presto cambiare presidente.
Secondo quanto riporta Matteo Moretto il profilo individuato dalla proprietà per succedere a Ferrero è una donna.
Stiamo parlando di Ginevra Elkann, sorella di John e Lapo Elkann oltre che nipote di Gianni Agnelli, dunque membro della famiglia da sempre legata al club bianconero.
Ma chi è la possibile nuova presidente della Juventus? Di cosa si occupa?