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Lelio Donato

Chi è Ginevra Elkann, la sorella di John che può diventare presidente della Juventus: la carriera nel cinema

Serie A
Juventus

Sorella di John e Lapo Elkann, nipote di Gianni Agnelli, potrebbe essere la nuova presidente della Juventus al posto di Ferrero. Ginevra Elkann è produttrice e regista cinematografica.

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La Juventus potrebbe presto cambiare presidente.

Secondo quanto riporta Matteo Moretto il profilo individuato dalla proprietà per succedere a Ferrero è una donna.

Stiamo parlando di Ginevra Elkann, sorella di John e Lapo Elkann oltre che nipote di Gianni Agnelli, dunque membro della famiglia da sempre legata al club bianconero.

Ma chi è la possibile nuova presidente della Juventus? Di cosa si occupa?

  • CHI È GINEVRA ELKANN

    Ginevra Elkann è nata a Londra il 24 settembre 1979 ed è la terzogenita di Margherita Agnelli ed Alain Elkann, dunque è la sorella minore di John e Lapo.

    Cresciuta tra Inghilterra, Francia e Brasile oggi si divide tra Roma e Torino. E fin qui ha dedicato la sua vita soprattutto al cinema come produttrice e regista.

    Ginevra Elkann ha lavorato in alcune case di produzione a New York e Londra, è stata assistente alla regia di Bertolucci ed è laureta all'Università americana di Parigi.

    Nel 2009 ha fondato la casa di produzione Caspian Films. Nel 2012 ha fondato la casa di distribuzione cinematografica Good Films, insieme a Francesco Melzi d'Eril, Luigi Musini e Lorenzo Mieli.

    Mentre nel 2019 ha realizzato il suo primo lungometraggio da regista dal titolo 'Magari' per cui ha ricevuto una candidatura ai David di Donatello come miglior regista esordiente.

  • FERRERO VERSO L'ADDIO

    Ormai da mesi si vocifera di un passo indietro da parte dell'attuale presidente bianconero.

    Gianluca Ferrero è stato nominato il 18 gennaio 2023 dopo le dimissioni dell'ex numero uno Andrea Agnelli, che si era dimesso un paio di mesi prima insieme a tutto il CdA della Juventus in seguito all'inchiesta sulle plusvalenze.

    Durante i tre anni e mezzo della sua presidenza il club ha attraversato tanti momento difficili vincendo solo un trofeo, ovvero la Coppa Italia conquistata con Allegri in panchina nella stagione 2023/24.

    La possibile nomina al suo posto di Ginevra Elkann confermerebbe il totale impegno della famiglia e di Exor nella Juventus.

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  • LA SUGGESTIONE DEL PIERO

    I tifosi della Juventus invocano da tempo un cambio alla guida della società e sognano il ritorno di Alessandro Del Piero.

    L'ex capitano è sempre rimasto vicino al club in cui ha di fatto speso quasi tutta la sua carriera da calciatore, ma non è mai entrato nell'organigramma societario.

    E al momento quella di vedere Del Piero presidente della Juventus sembra destinata a restare una suggestione.

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  • LE DONNE PRESIDENTE IN ITALIA

    La nomina di una donna come presidente sarebbe una prima volta per la Juventus ma non per il nostro campionato.

    Rosella Sensi ha guidato infatti la Roma dal 2008 al 2010 dopo la morte del padre Franco. Negli stessi anni Francesca Menarini era la presidente del Bologna.

    Attualmente anche il Venezia ha un presidente donna, si tratta di Francesca Bodie, classe 1985 e manager internazionale.

    Ma la primissima donna ad assumere questa carica in Serie A fu Flora Viola, moglie dell'ex presidente della Roma, che nel 1991 gestì la società per alcuni mesi prima della cessione.

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