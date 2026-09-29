Ginevra Elkann è nata a Londra il 24 settembre 1979 ed è la terzogenita di Margherita Agnelli ed Alain Elkann, dunque è la sorella minore di John e Lapo.

Cresciuta tra Inghilterra, Francia e Brasile oggi si divide tra Roma e Torino. E fin qui ha dedicato la sua vita soprattutto al cinema come produttrice e regista.

Ginevra Elkann ha lavorato in alcune case di produzione a New York e Londra, è stata assistente alla regia di Bertolucci ed è laureta all'Università americana di Parigi.

Nel 2009 ha fondato la casa di produzione Caspian Films. Nel 2012 ha fondato la casa di distribuzione cinematografica Good Films, insieme a Francesco Melzi d'Eril, Luigi Musini e Lorenzo Mieli.

Mentre nel 2019 ha realizzato il suo primo lungometraggio da regista dal titolo 'Magari' per cui ha ricevuto una candidatura ai David di Donatello come miglior regista esordiente.