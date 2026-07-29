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Francesco Guerrieri

Chi è Galantic, il nuovo CEO della Roma: cosa farà e il rapporto con i Friedkin

Serie A
Roma
Calciomercato

Nuova figura nell'organigramma giallorosso, tutti i compiti del "nuovo acquisto": lavorerà a stretto contatto con la famiglia Friedkin.

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In attesa dell'annuncio di Castro e di un esterno offensivo, la Roma ha annunciato il primo 'acquisto' di mercato. Si tratta di un nuovo volto nell'organigramma, nello specifico i Friedkin hanno nominato John Galantic come nuovo Chief Executive Officer giallorosso. Ad annunciarlo è un comunicato ufficiale del club pubblicato in queste ore sul sito: "Oggi siamo molto orgogliosi di annunciare la nomina di John Galantic a Chief Executive Officer dell’AS Roma.

John ha guidato alcune delle più importanti aziende globali ai massimi livelli, da ultimo proprio in Italia. Conosce a fondo lo sport e il mondo imprenditoriale italiani, avendo fatto parte dei Consigli di Amministrazione dell’AS Roma e della Ferrari. Cittadino americano e svizzero di origini italiane, John è romanista da sempre. Ama questa città, ne comprende l’anima, conosce i suoi tifosi e sa cosa rappresenta questo Club per loro.

Siamo fermamente convinti che sia la persona giusta per guidare questo Club nel suo secondo secolo di storia.

La sua nomina arriva in una stagione di nuovi inizi. Torniamo in Champions League, un traguardo conquistato con sacrificio sul campo e reso possibile anche dalla fedeltà dei migliori tifosi del calcio. E il 22 luglio abbiamo dato il via alle celebrazioni per il Centenario della Roma.

Unitevi a noi nel dare il benvenuto a John nel nostro Club.

FORZA ROMA!

La Famiglia Friedkin".


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    COSA FARA' GALANTIC NELLA ROMA

    Galantic avrà un ruolo operativo e strategico all'interno del club, tra i suoi obiettivi c'è quello di espandere il marchio Roma all'estero internazionalizzando il brand attraverso la sua esperienza, lavorerà in sinergia con la famiglia Friedkin - in particolare con il vicepresidente Ryan - approfittando del ritorno della squadra in Champions per massimizzare i ricavi commerciali. Inoltre, sarà parte attiva del gruppo di persone che guideranno la società verso la celebrazione del centenario e nei primi anni del suo secondo secolo di storia.

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    IL CDA DELLA ROMA

    Galantic ha già fatto parte del Consiglio di Amministrazione della Roma come membro non esecutivo, con la nuova nomina, come detto, opererà al fianco della famiglia Friedkin con il presidente Dan a capo del CdA nel quale ci sono anche Marc Watts (Presidente di The Friedkin Group), Eric Williamson (uomo di fiducia dei Friedkin a Trigoria), AnaLaura Moreira-Dunkel (Senior Vice President del gruppo Friedkin), Benedetta Navarra (Consigliera indipendente ed esperta legale), Mirella Pellegrini (Consigliera indipendente e docente di Diritto dell'Economia) e Ines Gandini (Consigliera indipendente).


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